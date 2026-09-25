Náutico oficializa Bruno Pivetti como novo treinador

Técnico retorna ao Alvirrubro para sua terceira passagem e comandará o time na reta final da Série B

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico oficializou, nesta sexta-feira (25), Bruno Pivetti como novo treinador para o restante da Série B.

O profissional retorna ao clube para sua terceira passagem e chega para assumir a vaga deixada após as demissões de Hélio e Guilherme dos Anjos, na última quarta-feira (23).

Pivetti será apresentado oficialmente ainda na tarde desta sexta-feira, quando também comandará seu primeiro treino. A expectativa é que faça sua estreia já neste sábado (26), no clássico contra o Sport, às 16h30, no Estádio dos Aflitos.

Carreira de Bruno Pivetti como treinador

O comandante, de 42 anos, teve seu último trabalho no sub-20 do Flamengo, onde esteve nas duas últimas temporadas e conquistou o Intercontinental da categoria. Antes, Pivetti teve passagens por Operário-PR, onde foi campeão paranaense de 2025, e CRB.

O treinador teve seu último trabalho no Náutico em 2024, já na gestão do presidente Bruno Becker. Na ocasião, Bruno Pivetti chegou ao clube para substituir Mazola Júnior durante a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu levar a equipe ao quadrangular de acesso. Ao todo, foram 12 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

O profissional também conta com uma breve passagem pelo Timbu em 2023, também no contexto da Terceira Divisão. O trabalho foi encerrado após apenas dois jogos, que renderam dois empates aos alvirrubros.

Bruno Pivetti também acumula no currículo trabalhos por Água Santa, Guarani, Chapecoense, Tombense, Goiás, Vila Nova-MG, CSA e Vitória.

