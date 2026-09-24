Presidente do Náutico justifica demissão de Hélio e Guilherme dos Anjos e revela novo técnico encaminhado

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), Bruno Becker externou que o Náutico trabalha para ter novo treinador no clássico contra o Sport

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Um dia após a oficialização da demissão dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, o presidente do Náutico, Bruno Becker, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (24) para justificar a decisão e revelar o futuro do comando do futebol alvirrubro.

O mandatário do Timbu externou que a saída dos treinadores, após um ano e cinco meses de trabalho, se deu com convicção, no momento que a presidência achou mais propício. Becker também detalhou as possíveis implicações financeiras para o clube com o desligamento.

“São decisões que não são nem certas nem erradas, são decisões que são necessárias. Eu, enquanto presidente, tenho que julgar o momento e a pertinência. E assim foi feito. Entendi que era o momento adequado e foi tomada (decisão) com muita segurança e convicção”, externou o presidente.

“Em relação à questão do contrato: o contrato era até o final da temporada de 2027, mas tinha uma cláusula que permitiria o encerramento do contrato ao final desta temporada. A multa, vamos dizer assim, é cumprir com os salários até o final da temporada. O custo da saída vai ser o custo da contratação do novo treinador, porque o salário de Hélio e Guilherme teria que ser pago até o final dessa temporada”, concluiu.

Ainda na coletiva, o presidente do Náutico também revelou que o clube já tem um novo treinador encaminhado. Segundo Bruno Becker, o Timbu trabalha para ter um comandante à beira do campo no clássico contra o Sport, neste sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

“Nós estamos trabalhando para já ter a presença do treinador, não só no clássico, mas amanhã (25) aqui. O encaminhamento é para o treinador estar aqui e, naturalmente, estar no banco de reservas no sábado. Embora estejamos bem encaminhados, mas não ainda assinado, não vou externar o nome aqui”, afirmou Becker.

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