Náutico recalcula rota na Série B e volta a mirar permanência após se distanciar do G6

O técnico Hélio dos Anjos enfatizou que a realidade do clube é a manutenção na divisão nesta temporada

Elenco do Náutico na Série B (Luan Martins)

Apesar dos recortes na parte de cima da tabela e da expectativa por voos maiores dentro da Série B, o Náutico foi derrotado pelo vice-lanterna América-MG e amargou a realidade da disputa apenas pela permanência na atual temporada.

Com a conclusão da 27ª rodada, o Timbu ficou na 11ª posição, com 37 pontos, a seis do G6. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube alvirrubro tem atualmente 3,7% de chances de se classificar aos playoffs de acesso.

Confiante em outros momentos de um campeonato mais competitivo do Náutico, o próprio técnico Hélio dos Anjos admitiu foco na manutenção na divisão após a dura derrota para o Coelho.

“Nós tivemos a oportunidade de encostar um pouco mais nesse grupo que briga mesmo. Seria muito bom, não foi, vamos levar para a próxima partida. Procurar estabilizar para, o mais rápido possível, chegar aos 43, 44 pontos”, iniciou o técnico.

“O que lamentei com eles é de que, quem me conhece sabe, eu brigo por coisa grande lá na frente. A personalidade do grande jogador é no momento de decidir para ganhar, e infelizmente estamos pecando nisso. A gente tem em que ir para a realidade nossa, que é manter (na divisão) esse clube que passou praticamente quatro anos no ostracismo da Série C”, concluiu.

Em relação à disputa para se distanciar da zona de rebaixamento, o Náutico ainda vive situação instável do ponto de vista da pontuação. O Timbu tem 8 pontos de vantagem sobre o 17º colocado, restando 11 rodadas para o fim da Segundona.

Segundo o instituto da UFMG, as chances de queda do Náutico para a Série C correspondem apenas a 1,9%. O estudo também indica que 44 pontos garantem mais de 68% de chances de permanência, enquanto 43 cai para menos de 50% de chances.

Investimento e antecipação de receitas da próxima temporada

Apesar da realidade de permanência citada pela comissão técnica, o Náutico vem lidando com questões financeiras importantes para pagar os custos com o futebol em 2026. Recentemente, o presidente Bruno Becker antecipou receitas provenientes da próxima temporada para resolver os salários atrasados no clube.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o conselheiro Gabriel Cavalcanti confirmou que o executivo oficializou o pedido de antecipação de cotas de 2027 do patrocinador master.

O Náutico também teve novos gastos com a reformulação feita no elenco durante a competição. O clube arcou com rescisão de atletas que foram desligados, enquanto investiu em novas peças sobre a gestão dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

Guilherme, inclusive, chegou a citar as dificuldades financeiras do Timbu em meio à temporada. Na ocasião, o treinador havia externado o incômodo com os salários atrasados e admitido que a equipe não buscaria mais contratações no mercado devido à questão orçamentária.

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