Hélio dos Anjos critica atuação do Náutico em derrota e cita manutenção na Série B

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico viu a sua invencibilidade de oito jogos na Série B chegar ao fim com derrota para o vice-lanterna América-MG. O Timbu não se encontrou em campo e foi superado por 2 a 1 nesta quarta-feira (9), em partida válida pela 27ª rodada da Série B.

Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos criticou a atuação de sua equipe na Arena Independência. O comandante alvirrubro avaliou negativamente o desempenho individual e coletivo durante os 90 minutos, em especial no primeiro tempo.

“No primeiro tempo não funcionou nada. Um time sem personalidade, sem encaixe e sem a intensidade que nós costumamos jogar. Um time que pecou muito na saída de bola. Oferecemos uma condição de jogo especial para o América-MG do nosso lado esquerdo da defesa”, avaliou Hélio dos Anjos.

“Nós pecamos muito. Não fomos o que nós somos, não retemos bola na frente e não conseguimos dar sequência nas jogadas. Isso acarreta instabilidade. Não gostei também individualmente de vários jogadores. O primeiro que não gostei tive que fazer a substituição, porque realmente não era o jogo dele (Betão)”, concluiu.

Hélio dos Anjos também lamentou o resultado para efeitos de tabela, citando o objetivo da manutenção do Náutico na divisão. Com o revés, o clube alvirrubro estacionou nos 37 pontos, na 11ª posição de momento.

“Mais do que nunca a gente lamenta, porque, dos resultados de quem está lá embaixo, o América-MG foi a única equipe que venceu. Quanto mais longe a gente ficar desse grupo, melhor estabilizado a gente fica, até mesmo para brigar para tentar chegar entre os seis (G6). Mas com um resultado desse aqui, você parte para o princípio que tem que fazer a manutenção do time na série e vida que segue feliz”, externou o treinador.

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