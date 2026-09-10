Náutico: Suspenso após cartão amarelo, Arnaldo será desfalque contra o Operário

Lateral-direito não poderá encarar o Fantasma nos Aflitos pela próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Arnaldo, lateral do Náutico (Rafael Vieira)

O Náutico não poderá contar com o lateral-direito Arnaldo na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o América-MG, na última quarta-feira (9).

Com isso, Hélio e Guilherme dos Anjos terão que fazer pelo menos uma mudança no time titular que vai receber o Operário-PR nos Aflitos, na próxima terça-feira (15), às 19h30.

Assim, Reginaldo deve ser o titular diante do Fantasma, em jogo importante para o Timbu após o resultado negativo em Minas Gerais.

Números de Arnaldo na temporada

No clube desde 2024, Arnaldo soma 24 partidas na atual temporada, sendo 17 como titular.



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