Técnico do Náutico confirma salários atrasados e praticamente descarta novos reforços

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Enquanto dentro de campo o Náutico busca se afastar da zona de rebaixamento e vem de uma sequência de seis jogos sem derrota na Série B, a situação fora das quatro linhas atravessa um momento mais delicado. O Timbu vem enfrentando dificuldades financeiras, resultando em atrasos salariais e empecilhos para buscar reforços no mercado.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (27), o técnico Guilherme dos Anjos confirmou que o Náutico sofre com salários atrasados, detalhando os vencimentos em aberto da comissão técnica e elenco. O comandante alvirrubro também avaliou a situação como difícil, mas pregou confiança no trabalho realizado.

“O ponto principal é o fato dos salários estarem atrasados, seguem atrasados. Para os atletas de uma forma, e membros da comissão de outra. Gostar, ninguém gosta. Todo mundo trabalha para receber. O clube está correndo atrás e o posicionamento que nos deu é que, em setembro, consegue colocar tudo em dia”, externou Guilherme dos Anjos.

“Não está fácil. São duas imagens dos atletas, não tem CLT. Mas eu tenho duas CLTs, duas imagens e acordos do ano passado. Tem bastante coisa, sim. Mas, acima de tudo, ainda tem muito comprometimento. No dia que eu entender que não tem verdade, eu sou o primeiro a falar que não dá, mas não é o caso”, concluiu.

Ainda no assunto financeiro, o técnico do Náutico praticamente descartou a busca por novos reforços no mercado. “Creio que a gente não traga mais ninguém, dado o tempo que tem da janela e o tempo de solução dos aspectos financeiros já mencionados. Não vejo grande lacuna hoje para que a gente possa se desesperar”, disse o treinador.



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