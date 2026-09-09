Náutico joga mal, não se encontra e é derrotado pelo vice-lanterna América-MG na Série B

Atuando como visitante, o Timbu foi superado por 2 a 1 nesta quarta-feira (9)

Partida entre América-MG x Náutico (Luan Martins)

Após oito jogos de invencibilidade, o Náutico voltou a ser derrotado na Série B. O Timbu não se encontrou na partida e foi superado por 2 a 1 pelo vice-lanterna América-MG nesta quarta-feira (9), na Arena Independência. Os gols mineiros foram marcados por Willian Bigode e Ostchega, enquanto Júnior Todinho descontou para os alvirrubros nos últimos minutos.

O resultado negativo, em partida válida pela 27ª rodada, fez o Náutico manter-se na 11ª posição, estacionando nos 37 pontos ganhos. O Timbu ainda espera o complemento da rodada para saber a sua real distância para o G6. O América-MG, por sua vez, permanece na 19ª colocação, agora com 17 pontos.

O próximo compromisso alvirrubro será contra Operário-PR, na próxima terça-feira (15), no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

O jogo

A partida iniciou movimentada na Arena Independência. Com menos de 10 minutos, ambas as equipes já haviam finalizado, mas sem levar perigo real ao gol adversário.

Na marca dos 11 minutos, o América-MG perdeu uma grande chance de gol. Guilherme Parede recebeu em profundidade pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Paulo Victor, que finalizou por cima do gol cara a cara com Muriel. Dois minutos depois, foi a vez do próprio Guilherme Parede desperdiçar chance em cima do goleiro alvirrubro.

Com 15 minutos, a pressão do Coelho deu resultado. Após erro na saída de bola de Betão, Willian Bigode aproveitou o vacilo e bateu com categoria na saída de Muriel, abrindo o marcador na Arena Independência.

O Náutico seguiu sendo dominado pelo clube mandante e mostrou pouco poder de reação. Na marca dos 23 minutos, o América-MG voltou a assustar com cabeçada do zagueiro Rafa Barcelos, parando em boa defesa de Muriel.

Com facilidade para invadir a área adversária, o Coelho chegou naturalmente ao segundo gol. Com 25 minutos, Willian Bigode finalizou de primeira e parou em outra intervenção do arqueiro alvirrubro. No rebote, o lateral Ostchega apareceu livre na segunda trave e empurrou para o gol.

Sem conseguir competir dentro da partida, o técnico Hélio dos Anjos foi obrigado a mexer e acionou o lateral Ryan no lugar de Betão. Com o 2 a 0 contra, o Náutico passou a reter mais posse de bola no campo de ataque, mas ainda distante de um bom desempenho.

Segundo tempo

O Náutico voltou do intervalo com as entradas Reginaldo, Borasi e Júnior Todinho, buscando melhorar a capacidade ofensiva da equipe. Ainda sem conseguir achar as respostas desejadas, a comissão técnica alvirrubra também acionou Luiz Cláudio com 10 minutos de segundo tempo.

O Timbu, porém, seguiu produzindo muito pouco ofensivamente. Apesar de ficar mais próximo do gol adversário, o clube alvirrubro não conseguiu construir chances perigosas de diminuir o placar.

Aos 29 minutos, Jean Carlos arriscou em cobrança de falta e obrigou a primeira intervenção do goleiro Brigido no segundo tempo. O Coelho respondeu e levou perigo aos 39 minutos, após finalização de Maçola próxima do gol.

O Náutico conseguiu diminuir o placar apenas aos 43 minutos. Em boa jogada de Vinícius, Júnior Todinho recebeu e finalizou colocado de fora da área, em reação tardia na Arena Independência.

Ficha do jogo

América-MG: 2

Brigido; Fábio, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Ostchega; Otávio (Jimenez), Barreto (Felipe Amaral) e Júlio (Maçola); Guilherme Parede (Segovinha), Willian Bigode (Rodrigo Piñero) e Paulo Victor. Técnico: Douglas Leite.



Náutico: 1

Muriel; Arnaldo (Reginaldo) , Léo Índio, Betão (Ryan) e Igor Fernandes; Samuel (Luiz Cláudio), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek (Borasi) e Kauã Maranhão (Júnior Todinho). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Gols: Willian Bigode (15’ / 1T), Ostchega (25’ / 1T); Júnior Todinho (43’ / 2T)

Cartões amarelos: Arnaldo, Muriel (Náutico); Paulo Victor (América)

Local: Arena Independência

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (ambos do PR)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

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