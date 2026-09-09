Partida entre América-MG x Náutico tem princípio de confusão após apito final
Jogadores, comissões técnicas e staff das equipes estiveram envolvidos em um desentendimento no caminho dos vestiários
Publicado: 09/09/2026 às 23:49
Partida entre América-MG x Náutico (Mourão Panda / América)
A partida entre América-MG e Náutico, que terminou com derrota alvirrubra por 2 a 1 nesta quarta-feira (9), contou com um princípio de confusão após o apito final.
Jogadores, comissões técnicas e staff das equipes estiveram envolvidos em um desentendimento no caminho dos vestiários, que foi contornado pelos seguranças que estavam no local.
O clima já havia sido enervado durante a partida, com discussões e entradas mais duras. A derrota para o vice-lanterna fez o Timbu estacionar na 11ª posição da Série B, com 37 pontos conquistados.
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