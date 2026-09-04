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Náutico
REFORÇO

Náutico anuncia o atacante Danielzinho como reforço para a sequência da Série B

Atacante de 25 anos chega em definitivo ao Timbu com contrato até o fim da temporada e vestirá a camisa 78

Gabriel Farias

Publicado: 04/09/2026 às 19:13

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Danielzinho. novo reforço do Náutico/Rafael Vieira/CNC

Danielzinho. novo reforço do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico anunciou nesta sexta-feira (4) a contratação do atacante Danielzinho para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 25 anos, chega em definitivo ao Alvirrubro com contrato até o fim da temporada e será o dono da camisa 78.

Natural de Jaboatão dos Guararapes, Danielzinho estava no Ypiranga-RS e foi um dos destaques da equipe na Série C. Em 21 partidas pelo clube gaúcho, o atacante marcou três gols e distribuiu quatro assistências. 

A chegada ao Náutico amplia as alternativas ofensivas do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da Série B.

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O acerto com o Timbu, porém, já estava encaminhado há cerca de duas semanas e aguardava apenas a oficialização. O atleta estava com uma lesão no quinto metatarso, osso localizado no pé. O problema já era de conhecimento da comissão técnica e não impediu o acerto entre as partes.

“Chegar ao Náutico é uma felicidade imensa. É um clube que admiro muito. Estou ansioso para entrar em campo e honrar essa camisa”, afirmou o novo reforço alvirrubro.

Carreira

Danielzinho retorna ao futebol de Pernambuco depois de defender Central, Porto, Salgueiro e Vitória das Tabocas. O atacante também passou por Rio Preto-SP, Penapolense-SP, São José-RS e Brusque-SC.

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