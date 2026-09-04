Náutico anuncia o atacante Danielzinho como reforço para a sequência da Série B
Atacante de 25 anos chega em definitivo ao Timbu com contrato até o fim da temporada e vestirá a camisa 78
Publicado: 04/09/2026 às 19:13
Danielzinho. novo reforço do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
O Náutico anunciou nesta sexta-feira (4) a contratação do atacante Danielzinho para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 25 anos, chega em definitivo ao Alvirrubro com contrato até o fim da temporada e será o dono da camisa 78.
Natural de Jaboatão dos Guararapes, Danielzinho estava no Ypiranga-RS e foi um dos destaques da equipe na Série C. Em 21 partidas pelo clube gaúcho, o atacante marcou três gols e distribuiu quatro assistências.
A chegada ao Náutico amplia as alternativas ofensivas do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da Série B.
O acerto com o Timbu, porém, já estava encaminhado há cerca de duas semanas e aguardava apenas a oficialização. O atleta estava com uma lesão no quinto metatarso, osso localizado no pé. O problema já era de conhecimento da comissão técnica e não impediu o acerto entre as partes.
“Chegar ao Náutico é uma felicidade imensa. É um clube que admiro muito. Estou ansioso para entrar em campo e honrar essa camisa”, afirmou o novo reforço alvirrubro.
???????? É DO TIMBU!
O atacante Danielzinho é o novo reforço do Náutico para a sequência da temporada!
Natural de Jaboatão dos Guararapes, o pernambucano chega em definitivo ao Alvirrubro após defender o Ypiranga-RS, onde marcou três gols e deu quatro assistências em 21 jogos.
Seja… pic.twitter.com/Y2cld0y0U5— Náutico (@nauticope) September 4, 2026
Carreira
Danielzinho retorna ao futebol de Pernambuco depois de defender Central, Porto, Salgueiro e Vitória das Tabocas. O atacante também passou por Rio Preto-SP, Penapolense-SP, São José-RS e Brusque-SC.