Aos 39 anos, Muriel volta a ser decisivo e vem garantindo pontos para o Náutico na Série B

O experiente goleiro fez defesas importantes e não foi vazado na vitória sobre o Botafogo-SP da última quinta-feira (3)

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O viés de alta que o Náutico vem apresentando na Série B do Campeonato Brasileiro, acumulando oito jogos de invencibilidade, também passa diretamente por debaixo das traves. Aos 39 anos e titular absoluto, Muriel vem contando com atuações sólidas, garantindo pontos para o Timbu.

Na vitória da última quinta-feira (3) contra o Botafogo-SP, o experiente goleiro foi decisivo em campo. Muriel fez importantes defesas enquanto o jogo estava empatado, terminando sem ser vazado no triunfo por 1 a 0.

Esta, aliás, foi a oitava partida em que o arqueiro não sofreu gols na atual edição da Segundona, sendo o 5º maior número na posição. Muriel esteve presente em todos os 26 jogos do Náutico na campanha, sofrendo 28 gols no total.

Segundo o site Sofascore, Muriel conta com uma média de 2,61 gols evitados por jogo. O atleta alvirrubro também acumula média de 3,2 defesas por partida.

O desempenho de Muriel contra o Botafogo-SP, assim como em toda a Série B, foi elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos em entrevista coletiva. Segundo o comandante, o goleiro está no Náutico para realizar grandes atuações.

“Você não contrata jogador para jogar mal. O Muriel faz parte do nosso grupo e joga para isso aí. Ele é preparado para isso. Goleiro joga no time é para pegar bola. Eu não tenho goleiro para falhar não, tenho para pegar. E hoje (quinta-feira) ele teve que pegar. Mais méritos dele do que (demérito) do próprio adversário”, disse o técnico do Náutico.

Trajetória de Muriel nos Aflitos

Chegando ao Náutico na última temporada, vindo do Vitória, Muriel foi um dos pilares alvirrubros na conquista do acesso à Série B. O goleiro realizou 34 jogos em 2025, com o status de titular desde a sua chegada.

Na atual temporada, Muriel já conta com 35 jogos, acumulando partidas pela Série B e Campeonato Pernambucano. O arqueiro também é um dos principais capitães do Náutico.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.