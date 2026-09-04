Hélio dos Anjos fala sobre desgaste externo no Náutico: "Nada que eu faça serve mais"

O treinador alvirrubro externou a sua frustração com as críticas constantes ao trabalho realizado no Náutico

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de uma sequência de oito jogos de invencibilidade e mirando o G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica ainda convive com questionamentos da torcida do Náutico, sobretudo por tomadas de decisão e desempenho em campo. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo-SP, na última quinta-feira (3), o técnico Hélio dos Anjos falou sobre o desgaste externo no clube.

O experiente treinador externou a sua frustração com as críticas constantes ao trabalho realizado no Timbu na temporada. Hélio também admitiu ter chegado a um ponto que sempre será avaliado negativamente por suas escolhas.

“Eu cheguei em um ponto no Náutico que eu tenho uma consciência muito grande, nada que eu faça serve mais. Tenho certeza que vão falar que o time jogou mal, que não gosto da base e que barrei o (Kauan) Maranhão. Mas, fazer o que”, externou o treinador.

“A minha proposta sempre foi jogar bem para ganhar bem. Você não ganha três ou quatro jogos jogando mal. Não vi o meu time jogando mal, vi jogando de acordo com o adversário. A competitividade do time foi dentro do que precisávamos”, concluiu.

Hélio dos Anjos também voltou a classificar o Náutico como “time de operários”, ressaltando a entrega dos jogadores para conquistar os resultados.

“Eu não tenho um time de craques, nós temos um time de operários. Nós somos operários do futebol. Até nos valores que a gente ganha, não estamos no primeiro escalão de salário, então somos operários. Todos dependemos muito do que estamos fazendo aqui”, avaliou o técnico alvirrubro.

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