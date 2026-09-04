Manual da secação: saiba quem o Náutico precisa torcer contra no restante da rodada

Sem entrar em campo nos próximos dias, resta ao torcedor do Náutico secar os adversários diretos para não perder a 9ª colocação e se manter a apenas dois pontos do G-6; o Diario preparou um manual da secação para o alvirrubro

Time do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Com mais três pontos no bolso, já bem longe da zona de rebaixamento e próximo do G-6, o Timbu vai passar o fim de semana sem precisar entrar em campo, na tranquilidade.

O que não significa ficar desligado dos outros jogos. Pelo contrário. Mais do que nunca, é preciso botar o secador na tomada e ligá-lo no modo “Potência máxima” se quiser continuar, até o final da rodada, na 9ª colocação e a apenas dois pontos do grupo que vai aos play-offs.

Para facilitar a vida da torcida do Náutico, o Diario preparou o manual da secação do alvirrubro para o complemento da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

É só ajeitar a poltrona, sintonizar no canal das transmissões dos jogos e seguir o passo a passo abaixo. Lógico, com o secador na mão.

Para não ser alcançado

O Náutico chegou a 37 pontos após a vitória sobre o Botafogo-SP, na 9ª colocação. Abaixo dele e com possibilidade de ultrapassá-lo, com um jogo a menos, estão o Operário-PR (37 pontos), o Goiás (36) e o Cuiabá (36).

O primeiro a sentir a potência do secador alvirrubro será o Fantasma, na noite esta sexta-feira (4). O time paranaense visita o Londrina, no duelo estadual. Os donos da casa ainda lutam contra o rebaixamento e quem sabe, com a energia vindo da Rosa e Silva, pode aprontar para cima do Operário.

No sábado, será a vez do Goiás receber as energias nada positivas do torcedor do Timbu. Em Goiânia, o rival recebe o Fortaleza, em 5º, e de olho em uma das duas vagas que garante classificação direta para a Série A.

No domingo, todo alvirrubro será Criciúma, por pelo menos 90 e poucos minutos. Em casa, o time catarinense enfrenta o Cuiabá, terceiro alvo dos alvirrubros.

Para se manter pertinho do G-6

Outros três alvos da secação são os que estão na porta do G-6. Para eles continuarem no campo de visão do time da família dos Anjos, e ao alcance na rodada seguinte, é fundamental que percam pontos nos próximos dias.

Torcer contra o primeiro acima do Náutico na tabela não será um problema para os alvirrubros. O Sport, em 8º e com 38 pontos, enfrenta o Ceará, nesta sexta-feira, na Arena Castelão.

O segundo a ser secado é o Atlético-GO, em 7º com 39, que pega o Juventude, em Caxias do Sul, no sábado. No mesmo dia, o torcedor timbu vai ter a missão mais difícil de todas.

No Rei Pelé, em Maceió, o CRB, 6º com 39, recebe o vice-lanterna e virtualmente rebaixado América-MG. Quem sabe, pegando um secador extra, não pode acontecer do Coelho se transformar em zebra.