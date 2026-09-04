Hélio dos Anjos explica escolhas táticas e elogia atuação do Náutico contra o Botafogo-SP

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em duelo importante para se aproximar do G6 e se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Náutico bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta quinta-feira (3). A vitória foi a segunda seguida na Série B no estádio Esportes da Sorte Aflitos, fazendo o Timbu chegar a uma invencibilidade de oito jogos na competição.

Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos elogiou a atuação da equipe, destacando a entrega dos jogadores durante a partida. O treinador alvirrubro também aproveitou para explicar as escolhas táticas para encarar o Pantera, sobretudo a utilização de Vinícius no lugar de Kauã Maranhão no ataque.

“Quando eu fiz o último treino, falei com a comissão técnica e com o Vinícius que iria iniciar com ele flutuando, porque eu apostava em três zagueiros (adversário). E, para mim, deu certo. Para um time com nove jogadores atrás praticamente o tempo todo, a flutuação é o que é de bom. Não se barrou o garoto Maranhão, joguei em função do adversário”, explicou Hélio dos Anjos.

“Tivemos um desgaste maior dos jogadores. E, a partir do momento que desgastamos eles também, o time foi crescendo. Mais uma vez, os jogadores que entraram resolveram o jogo. Todo mundo chama de banco de reservas, eu sempre falo que é banco de reforço. Eu fiquei feliz por tudo. Acho que foi legal”, concluiu.

O Náutico assumiu momentaneamente a 9ª posição com a vitória, ficando a apenas dois pontos do G6, mas ainda espera o andamento da 26ª rodada para saber a sua real situação. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (9) contra o América-MG, fora de casa.

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