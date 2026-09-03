Luiz Cláudio volta a marcar, Náutico bate o Botafogo-SP e se aproxima do G6 da Série B
O atacante da base alvirrubra foi novamente decisivo e garantiu a vitória do Náutico por 1 a 0 nesta quinta-feira (3)
Publicado: 03/09/2026 às 22:11
Partida entre Náutico x Botafogo-SP na Série B (Rafael Vieira/CNC)
Com emoção até a reta final, o Náutico venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, e se aproximou do G6 da Série B. O gol solitário foi marcado pelo jovem atacante Luiz Cláudio, que saiu novamente do banco de reservas para garantir a vitória alvirrubra.
O triunfo, em partida válida pela 26ª rodada, fez o Timbu engatar o oitavo jogo de invencibilidade na Segundona, assumindo momentaneamente a 9ª posição, com 37 pontos, apenas dois atrás do 6º colocado. O Botafogo-SP, por sua vez, ocupa o 15º lugar, com 31 pontos.
O Náutico volta a campo pela competição nacional na próxima quarta-feira (9), quando visita o América-MG na Arena Independência. A Pantera terá pela frente o Novorizontino, em casa, também na quarta.
O jogo
Diferente dos últimos jogos nos Aflitos, o Náutico começou a partida sofrendo mais defensivamente. O Botafogo-SP agrediu a área alvirrubra por duas oportunidades nos primeiros 10 minutos, mas sem conseguir concluir em gol.
Aos 15 minutos, a Pantera voltou a assustar com jogada pelo lado esquerdo, que acabou com finalização sem perigo do atacante Hygor. O Náutico respondeu e chegou efetivamente pela primeira vez aos 20 minutos.
Borasi recebeu bola enfiada entre os zagueiros, driblou o goleiro e acabou finalizando caprichosamente na trave após perder o melhor ângulo. Na jogada seguinte, Jean Carlos arriscou de longe e mandou para fora.
Após o bom momento, o Timbu cresceu na partida e reteve mais a posse de bola no campo adversário. A equipe mandante, porém, enfrentou dificuldades para concluir as jogadas contra a defesa do Botafogo-SP.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Pantera voltou ser perigosa. Em cobrança de escanteio curta, Rafael Gava levantou na área e Arthur Caíke finalizou de primeira, parando em boa intervenção de Muriel.
Segundo tempo
Assim como no primeiro tempo, o Botafogo-SP iniciou mais incisivo. Nos primeiros minutos, a Pantera arriscou finalizações de fora da área, mas não levou perigo ao gol alvirrubro.
Precisando de respostas, o técnico Hélio dos Anjos acionou os atacantes Kauã Maranhão e Júnior Todinho, abrindo mão de Borasi e Jean Carlos. A primeira boa chance saiu aos 19 minutos, quando Vinícius fez jogada individual e obrigou boa defesa de Victor Souza.
O clube paulista respondeu e chegou novamente na área do Náutico com Hygor, que finalizou em cima de Muriel após receber bom passe de Patrick Brey. Durante a segunda etapa, a comissão técnica alvirrubra também promoveu as entradas de Luiz Cláudio e Reginaldo para tentar melhorar a produção ofensiva da equipe.
Na marca dos 28 minutos, o Botafogo-SP perdeu a sua melhor chance no jogo. Rafael Gava acertou passe em profundidade para Hygor, que finalizou para fora do gol e perdeu uma nova oportunidade no jogo.
Com 31 minutos, o Náutico marcou o gol do desafogo nos Aflitos. Após finalização de Kauã Maranhão de dentro da área, Luiz Cláudio apareceu para aproveitar o rebote do goleiro e empurrar para o fundo das redes.
Com o adversário mais exposto, o Náutico se aproximou dos segundo gol aos 40 minutos. Júnior Todinho cabeceou com estilo na trave e não conseguiu concluir no rebote, perdendo grande chance de ampliar o placar.
Ficha do jogo
Náutico: 1
Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson (Auremir) e Jean Carlos (Júnior Todinho); Borasi (Kauã Maranhão), Derek (Luiz Cláudio) e Vinícius. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
Botafogo-SP: 0
Victor Souza, Gabriel Inocêncio, Ericson (Leandro Maciel) , Wallace, Vilar e Patrick Brey; Everton Morelli e Rafael Gava (Thiago Moraes); Wesley (Zé Hugo) , Arthur Caíke (Kelvin) e Hygor (Guilherme Queiroz). Técnico: Cláudio Tencati.
Gol: Luiz Cláudio (31’ / 2T)
Cartões amarelos: Arnaldo, Kauã Maranhão (Náutico); Patrick Brey (Botafogo-SP)
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Inácio Barreto Da Câmara (AP)
VAR: Rafael Traci (SC)
Público: 9.008
Renda: R$ 243.971,50
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