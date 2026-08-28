Decisivo contra o Athletic-MG, Luiz Cláudio celebra virada e segundo gol no profissional do Náutico

O jovem da base saiu do banco de reservas e marcou o segundo gol alvirrubro no triunfo desta sexta-feira (28)

Derek e Luiz Cláudio, atacantes do Náutico (Divulgação / Náutico)

A vitória de virada do Náutico sobre o Athletic-MG nesta sexta-feira (28), por 2 a 1, teve participação direta do jovem da base Luiz Cláudio. O atacante de 21 anos saiu do banco de reservas e marcou o segundo gol alvirrubro já nos acréscimos da partida.

Em entrevista após o jogo, Luiz Cláudio enfatizou a importância do resultado conquistado pelo Timbu no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O centroavante também celebrou ter marcado o seu segundo gol no profissional do clube, já que havia balançado as redes anteriormente contra o Vila Nova.

“Em função da situação na tabela, a gente precisava vencer o jogo. E é muito gratificante para mim. Eu e a nossa equipe trabalhamos muito e a gente merecia essa vitória. Fiz meu segundo gol e eu espero ajudar o Náutico quantas vezes for possível. Esse jogo passou, foram três pontos, e vamos pensar no próximo”, externou Luiz Cláudio.



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