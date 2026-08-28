Com um a mais, Náutico vira jogo contra o Athletic-MG e escala tabela da Série B
O Timbu bateu o adversário mineiro por 2 a 1 nesta sexta-feira (28), no estádio Esportes da Sorte Aflitos
Publicado: 28/08/2026 às 22:49
Derek, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
Com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo e direito a gol nos acréscimos, o Náutico venceu o Athletic-MG por 2 a 1 nesta sexta-feira (28), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, e escalou a tabela da Série B. O clube mineiro saiu na frente com Dixon Vera, enquanto os alvirrubros viraram com gols de Derek e Luiz Cláudio, no segundo tempo.
Com o resultado, o Timbu pegou o elevador e assumiu momentaneamente a 11ª posição na classificação, com 34 pontos. A vitória, em partida válida pela 25ª rodada, também marcou o sétimo jogo seguido do Náutico sem derrota na Segundona. O próximo compromisso alvirrubro será na quinta-feira, 3 de setembro, quando recebe o Botafogo-SP.
O Athletic-MG, por sua vez, foi ultrapassado pelo Náutico na tabela e caiu para a 12ª posição, com os mesmos 34 pontos. O Esquadrão volta a campo no dia 4 de setembro, contra o Vila Nova, em casa.
O jogo
Como é característico atuando em casa, o Náutico iniciou a partida tentando impor o ritmo de jogo. O Timbu, porém, foi surpreendido e sofreu um gol no primeiro ataque do Athletic. Na marca dos cinco minutos, Max fez jogada individual no lado direito de ataque e cruzou com categoria para Dixon Vera, que cabeceou com liberdade e abriu o marcador nos Aflitos.
O Náutico procurou não sentir o gol no começo do duelo e chegou com perigo aos 15 minutos, quando Kauã Maranhão arriscou e parou na defesa de Luan Polli. Na jogada seguinte, Jean Carlos bateu falta de longa distância e finalizou por cima do travessão.
O Timbu seguiu com mais posse de bola no decorrer da primeira etapa, mas enfrentou dificuldades para entrar na defesa da equipe mineira. As poucas chances alvirrubras saíram do pé de Derek, que arrematou de longe por duas oportunidades.
Jogando com linhas baixas, o Athletic foi perigoso em suas descidas de contra-ataque. O Esquadrão aproveitou a ofensividade do Náutico e investiu em ataques velozes, mas pecou no último passe antes das finalizações.
Na reta final do primeiro tempo,, o Náutico aumentou a sua pressão no campo de ataque, mas continuou acumulando erros para produzir chances efetivas de gol. Já nos acréscimos, o Timbu ainda assustou com cabeçada de Borasi após cruzamento preciso de Arnaldo.
Segundo tempo
Visando melhorar o lado esquerdo, que foi pouco eficiente no primeiro tempo, o técnico Hélio dos Anjos retornou do intervalo com o zagueiro Betão, deslocando Igor Fernandes para a lateral no lugar de Ryan.
Foi com o próprio Igor Fernandes que o Timbu chegou pela primeira vez na segunda etapa. Na marca dos oito minutos, o defensor fez jogada individual e cruzou achando Arnaldo na segunda trave, que pegou mal na bola e jogou para fora.
Ainda com poucas soluções ofensivas, a comissão técnica alvirrubra também acionou os atacantes Vinícius e Júnior Todinho. Com 15 minutos, o jogo mudou de figura para o Náutico. Em ataque em velocidade de Borasi, o zagueiro João Miguel chegou atrasado e derrubou o adversário como o último homem, sendo expulso direto pela arbitragem.
Com um jogador a mais, a pressão do Timbu aumentou. Jean Carlos chutou forte de longe e obrigou outra boa intervenção de Luan Polli. Na marca dos 25, o Náutico destravou a defesa adversária e empatou o jogo. Em grande chute de fora da área, Derek foi as redes, deixou tudo igual e incendiou os Aflitos.
O Náutico se impôs no decorrer do segundo tempo para buscar a virada, mas seguiu esbarrando na falta de criatividade. O clube alvirrubro abusou do jogo aéreo e dos chutes de longe para tentar vencer a defesa do Athletic.
Já nos acréscimos, a insistência do Timbu deu resultado. Com 46 minutos, o zagueiro Betão deu ótimo passe em profundidade para Luiz Cláudio, que acertou bela finalização de dentro da área e virou o jogo para o Náutico.
Ficha do jogo
Náutico: 2
Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan (Betão); Samuel (Vinícius), Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek (Luiz Cláudio) e Kauã Maranhão (Júnior Todinho). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
Athletic-MG: 1
Luan Polli, Douglas Pelé, Belezi, Jhan Pool (Negrucci) e Enzo; João Miguel, Yago (Jota) e Dixon Vera (Assis); Max (Marcelo), Kauan Rodrigues e Wili Aponzá (Felipe Vieira) Técnico: Alex de Souza.
Gols: Dixon Vera (05’ / 1T); Derek (25’ / 2T), Luiz Cláudio (46’ / 2T)
Cartões amarelos: Derek (Náutico); Douglas Pelé (Athletic)
Cartão vermelho: João Miguel (Athletic)
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Público: 8.182
Renda: R$ 221.074,50
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