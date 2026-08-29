Guilherme dos Anjos defende trabalho no Náutico após vitória: "Enquanto a gente tiver aqui, é do nosso jeito"

O treinador alvirrubro subiu o tom e rebateu críticas ao trabalho da comissão técnica após virada sobre o Athletic-MG nesta sexta-feira (28)

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico bateu o Athletic-MG nesta sexta-feira (28), de virada, e escalou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 1, que colocou o Timbu momentaneamente na 11ª posição, serviu para o técnico Guilherme dos Anjos defender o trabalho da comissão técnica no clube.

Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador alvirrubro subiu o tom e rebateu as críticas ao trabalho que vem sendo feito no Timbu. Guilherme enfatizou que seguirá com suas convicções, independentemente da pressão externa que possa sofrer.

“Eu e o professor (Hélio dos Anjos), não estamos tendo nove, 10 anos de trabalhos com resultado à toa. Eu tenho convicção naquilo que eu faço. Vão chiar, reclamar e chamar de arrogante. Falem o que quiser, a única coisa que não tenho dúvida é daquilo que a gente está fazendo aqui dentro. E que esses atletas estão respondendo muito bem”, externou Guilherme dos Anjos.

“Dentro da realidade do clube, talvez alguém possa fazer melhor, boa sorte ao tentar encontrar (..). Enquanto a gente tiver aqui, é do nosso jeito. Vai ser dessa forma aconteça o que acontecer. Nós somos muito taxativos nas tomadas de decisões e vamos seguir sendo. Se vai ser até o final do ano, talvez. Aí cabe ao clube ou a nós tomar alguma decisão. Se a gente ficar aqui, vai ser do nosso jeito, quer queiram ou não”, concluiu.



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