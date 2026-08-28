Nos Aflitos, Náutico recebe o Falcon pelas quartas do Nordestão Sub-20

100% na competição, Timbu decide vaga na semifinal da competição de base em jogo único como mandante

Elenco do Náutico Sub-20 (Savyo Miguel / FPF)

Após terminar a fase de grupos em primeiro lugar e com 100% de aproveitamento, o Náutico recebe o Falcon neste sábado (29), às 15h, nos Aflitos, pelas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20.

Por ter terminado na liderança de sua chave, o Timbu ganhou o direito de decidir sua vaga na semifinal atuando em casa.

Com oito gols em três partidas, o Alvirrubro tem o segundo melhor ataque da competição, ficando atrás apenas do Bahia.

O principal destaque do time é Halanzinho, que já tem uma partida no profissional e soma quatro gols no Nordestão Sub-20.

Veja todos os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20

Sábado (29) – 15h

Náutico x Falcon – Aflitos



Fortaleza x Santa Cruz – CT Ribamar Bezerra



Bahia x CSA – CT Evaristo de Macedo



QFC x Estrela de Março – Ninho das Águias



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