Nos Aflitos, Náutico recebe o Falcon pelas quartas do Nordestão Sub-20
100% na competição, Timbu decide vaga na semifinal da competição de base em jogo único como mandante
Publicado: 28/08/2026 às 17:09
Elenco do Náutico Sub-20 (Savyo Miguel / FPF)
Após terminar a fase de grupos em primeiro lugar e com 100% de aproveitamento, o Náutico recebe o Falcon neste sábado (29), às 15h, nos Aflitos, pelas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20.
Por ter terminado na liderança de sua chave, o Timbu ganhou o direito de decidir sua vaga na semifinal atuando em casa.
Com oito gols em três partidas, o Alvirrubro tem o segundo melhor ataque da competição, ficando atrás apenas do Bahia.
O principal destaque do time é Halanzinho, que já tem uma partida no profissional e soma quatro gols no Nordestão Sub-20.
Veja todos os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20
Sábado (29) – 15h
- Náutico x Falcon – Aflitos
- Fortaleza x Santa Cruz – CT Ribamar Bezerra
- Bahia x CSA – CT Evaristo de Macedo
- QFC x Estrela de Março – Ninho das Águias
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