Náutico terá 3 dos próximos 4 jogos dentro dos Aflitos; o fora é contra o América-MG

A sequência bem favorável que a tabela da Série B oferta ao Náutico começa nesta sexta-feira (28), a partir das 20h30, diante do Athletic, nos Aflitos

Equipe do Náutico no estádio Esportes da Sorte Aflitos (Rafael Vieira/CNC)

Após o empate em 1 a 1 com o São Bernardo, no domingo (23), o técnico Guilherme dos Anjos lembrou a sequência de dois jogos (Athletic e Botafogo-SP) que o Náutico terá pela frente dentro de casa, reforçando a necessidade da equipe aproveitar o mando de campo para somar o máximo de pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Uma outra sequência, no entanto, merece atenção maior: o Náutico terá três partidas nos Aflitos pelas próximas quatro rodadas. Além disso, vale lembrar que o jogo fora, seguinte ao do Botafogo-SP, é diante do América-MG, no Independência, em Belo Horizonte. O Coelho está virtualmente rebaixado e disputa a lanterna da competição com a Ponte Preta.

Resumindo, o Timbu terá um cenário mais que favorável para disputar os próximos 12 pontos. Se conseguir fazer 10 (três vitórias e um empate), por exemplo, chega aos 41, ficando a poucos passos de se livrar de uma vez por todas do fantasma chamado Z-4. A estimativa é de que 45 pontos sejam suficientes para garantir a permanência na Série B de 2027.

A sequência bem favorável que a tabela oferta ao Náutico começa nesta sexta-feira (28), a partir das 20h30, diante do Athletic, nos Aflitos. No mesmo lugar, o Alvirrubro terá pela frente, na quinta (3/9), o Botafogo-SP.

Depois o Timbu viaja até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, no Independência, na quarta (9/9). Na outra terça (15/9), o time da família dos Anjos entra em campo novamente nos Aflitos para encerrar a sequência diante do Operário-PR.