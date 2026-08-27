Com três retornos de lesão, confira a provável escalação do Náutico contra o Athletic-MG

O Timbu tem voltas importantes no time para o duelo desta sexta-feira (28), pela Série B

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em mais um confronto direto na Série B, o Náutico recebe o Athletic-MG nesta sexta-feira (28), às 20h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. Para o jogo, a comissão técnica alvirrubra ganhará três importantes retornos de lesão.

Em entrevista coletiva na véspera do duelo, o técnico Guilherme dos Anjos confirmou que o zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Vinícius e Júnior Todinho voltarão a ficar à disposição contra a equipe mineira.

Referência técnica da equipe, Vinícius havia retornado contra o Ceará após 52 dias tratando uma lesão muscular. O camisa 7, porém, voltou a sentir dores musculares e foi preservado contra o São Bernardo. 100% fisicamente, Vinícius ganha chances de iniciar entre os titulares nesta sexta-feira.

Gustavo Henrique foi ausência nos dois últimos jogos da Série B, com uma entorse no tornozelo, e também vive a expectativa de iniciar o jogo no miolo de zaga. Júnior Todinho, por sua vez, deverá ser opção no banco de reservas após se recuperar de uma lesão muscular de grau 3, que o tirou de campo por mais de um mês.

Em contrapartida, o Náutico segue sem poder contar com o lateral Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio, entregues ao departamento médico. Recém-chegado, o atacante Danielzinho também não reúne as melhores condições físicas para estar disponível.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Betão (Gustavo Henrique) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi (Vinícius), Derek e Kauã Maranhão.



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