Série B: Náutico tem 13,5% de chances de rebaixamento; confira

Na 15ª colocação geral, Timbu retorna aos Aflitos para encarar o Athletic na próxima rodada da competição nacional

Jogadores do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Após empatar contra o São Bernardo fora de casa na última rodada, o Náutico segue próximo da zona de rebaixamento, mas tem uma chance menor que a de seus adversários diretos.

Segundo a UFMG, o Timbu tem 13,5% de chances de queda para a Série C na próxima temporada.

Atualmente na 15ª colocação geral, com 31 pontos, o Alvirrubro tem três de vantagem sobre o Ceará, que abre o Z-4.

Nas probabilidades, o Vozão tem 44% de chances de queda, enquanto o Avaí, primeiro clube fora da zona, aparece com 22,2%.

Os três últimos colocados possuem um alto percentual de chances de cair de divisão, com Ponte Preta e América-MG praticamente condenados.

Na próxima sexta-feira (28), às 20h30, o Náutico recebe o Athletic, nos Aflitos, pela 25ª rodada da competição.

Veja as chances de rebaixamento na Série B

1 - Ponte Preta - 99,98%

2 - América-MG - 99,89%

3 - Londrina - 87,2%

4 - Ceará - 44%

5 - Avaí - 22,2%

6 - Náutico - 13,5%

7 - Goiás - 7,5%

8 - São Bernardo - 7,3%

9 - Botafogo-SP - 5,9%

10 - Cuiabá - 5,2%

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