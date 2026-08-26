Série B: Náutico tem 13,5% de chances de rebaixamento; confira
Na 15ª colocação geral, Timbu retorna aos Aflitos para encarar o Athletic na próxima rodada da competição nacional
Publicado: 26/08/2026 às 09:56
Jogadores do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
Após empatar contra o São Bernardo fora de casa na última rodada, o Náutico segue próximo da zona de rebaixamento, mas tem uma chance menor que a de seus adversários diretos.
Segundo a UFMG, o Timbu tem 13,5% de chances de queda para a Série C na próxima temporada.
Atualmente na 15ª colocação geral, com 31 pontos, o Alvirrubro tem três de vantagem sobre o Ceará, que abre o Z-4.
Nas probabilidades, o Vozão tem 44% de chances de queda, enquanto o Avaí, primeiro clube fora da zona, aparece com 22,2%.
Os três últimos colocados possuem um alto percentual de chances de cair de divisão, com Ponte Preta e América-MG praticamente condenados.
Na próxima sexta-feira (28), às 20h30, o Náutico recebe o Athletic, nos Aflitos, pela 25ª rodada da competição.
Veja as chances de rebaixamento na Série B
1 - Ponte Preta - 99,98%
2 - América-MG - 99,89%
3 - Londrina - 87,2%
4 - Ceará - 44%
5 - Avaí - 22,2%
6 - Náutico - 13,5%
7 - Goiás - 7,5%
8 - São Bernardo - 7,3%
9 - Botafogo-SP - 5,9%
10 - Cuiabá - 5,2%
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