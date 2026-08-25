Muriel lidera ranking de melhor goleiro da Série B, segundo canal esportivo de tv

Xsports publicou em suas redes sociais um power ranking de melhores goleiros da Série B do Campeonato Brasileiro e Muriel aparece na primeira colocação

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Se o Náutico ainda tem chances de escapar da parte de baixo da tabela da Série B, muito se deve às atuações do goleiro Muriel debaixo das traves.



Nessa segunda-feira (24), o perfil oficial do Xsports Brasil publicou um power ranking pessoal dos melhores goleiros da segunda divisão do Campeonato Brasileiro até a 23° rodada. Onde o goleiro alvirrubro aparece liderando o ranking.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Xsports (@xsports.brasil)



Muriel é o segundo goleiro com mais defesas na Série B, com 81 impasses na meta, ele fica atrás de Luan Polli do Athletic, por apenas uma defesa. Além de possuir uma avaliação de 7.15 pelo Sofascore. Na mesma postagem, alguns torcedores comentam a ausência de outros goleiros que se destacam no campeonato, como Jandrei, Tadeu e principalmente, João Ricardo, do Fortaleza.



Muriel Becker chegou ao Náutico em 2025 e soma até agora pelo Timbu 67 jogos, além de ter disputado a final do Campeonato Pernambucano de 2026 e o mais importante, o acesso da equipe alvirrubra no ano passado.