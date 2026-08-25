Derek fala sobre pressão no Náutico e celebra gol marcado: "Tirou peso das costas"

O atacante voltou a marcar pelo Timbu no empate por 1 a 1 contra o São Bernardo na última rodada

Derek, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Alvo de críticas da torcida pelo seu desempenho em alguns jogos, o atacante Derek vem buscando dar a volta por cima no Náutico. O atleta de 28 anos foi deslocado para atuar pelo lado do campo nos últimos jogos, resultando em atuações mais convincentes e no reencontro com as redes.

Derek voltou a marcar pelo Timbu no empate por 1 a 1 contra o São Bernardo na última rodada da Série B, chegando ao seu segundo gol pelo clube. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (25), o atacante falou sobre o seu atual momento nos Aflitos.

O camisa 72 alvirrubro reconheceu a pressão externa sofrida para balançar as redes. Derek também celebrou o gol marcado e mirou uma virada de chave na equipe com a retomada da confiança.

“Um gol muito importante para mim. Acredito que tira um pouco do peso nas costas que estava sobre mim. Sabia da pressão externamente, que vinha sendo cobrado, mas não deixei isso me abalar e sempre procurei trabalhar bastante para poder fazer o gol. E fui feliz nessa partida com o gol”, disse o atacante.

“Acredito que agora seja uma mudança de chave para mim. Esse gol tirou um peso das minhas costas. Quero poder dar continuidade, fazer mais gols e poder ajudar o Náutico nos objetivos”, concluiu Derek.

Meta pessoal

Derek também aproveitou para confidenciar uma meta pessoal em relação aos seus números pelo Náutico. O atacante admitiu ter uma marca de gols estabelecida para chegar até o fim da temporada.

“Quando eu vim para o Náutico, eu coloquei uma meta em mente, eu com a minha família, de fazer 10 gols na temporada da Série B. Agora jogando pelo lado, acho que estou tendo até mais oportunidade. Acredito que eu posso concluir essa meta até o final da temporada”, externou.



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