Contra o Athletic-MG, Náutico se prepara para novo confronto direto na Série B

O Náutico busca a vitória em seus domínios para ultrapassar o adversário mineiro na tabela

Trenamento do Náutico no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

Após empatar com o São Bernardo e se manter na 15ª posição, agora com 31 pontos conquistados, o Náutico volta suas atenções para mais um confronto direto na Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco do Timbu se reapresentou nesta terça-feira (25) e iniciou a preparação de olho no Athletic-MG, atualmente 10º colocado, com 34 pontos.

O embate ganhou importância ainda maior para os alvirrubros devido à possibilidade de ultrapassar o adversário mineiro na classificação. Caso vença em seus domínios, o Náutico passa o Athletic-MG no número de vitórias e ganha obrigatoriamente uma posição.

Vindo de uma sequência de seis jogos sem derrota, o clube pernambucano busca se afastar da zona de rebaixamento e voltar a se aproximar da parte de cima da tabela. Para isso, terá pela frente mais uma oportunidade de somar pontos diante de um concorrente direto.

O jogo entre Náutico e Athletic-MG, válido pela 25ª rodada, acontece nesta sexta-feira (28), às 20h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.