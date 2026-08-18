Técnico da NBA, Nick Nurse vai aos Aflitos assistir jogo do Náutico
Atual técnico do Philadelphia 76ers, o norte-americano foi ao estádio acompanhar a partida entre o Timbu e o Ceará
Publicado: 18/08/2026 às 21:35
Nick Nurse, técnico da NBA (EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
A partida entre Náutico e Ceará desta terça-feira (18), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com uma presença ilustre no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O técnico da NBA Nick Nurse esteve no estádio para acompanhar o duelo.
O norte-americano atualmente comanda a franquia do Philadelphia 76ers, que contratou recentemente LeBron James, na principal liga de basquete do mundo. Nurse é casado com uma pernambucana e torcedora do Náutico.
O treinador, que já foi campeão da NBA com o Toronto Raptors, interagiu com os torcedores alvirrubros na sede do clube e foi acompanhar a partida vestindo uma camisa do Náutico. Nick Nurse esteve também nesta terça-feira em um colégio do Recife, onde comandou uma clínica de basquete.
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