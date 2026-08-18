Acompanhe: Podcast Futebol Diario o que esperar do jogo dos desesperados?

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Partida entre Ceará x Náutico no 1º turno da Série B (Michael Douglas /CNC)

No episódio desta terça-feira (18/8), projetamos o duelo entre Náutico x Ceará, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. o jogo acontece nos Aflitos e carrega grande pressão para os técnicos Hélio dos Anjos, do lado alvirrubro, e Daniel Paulista, do lado alvinegro.

O Timbu é o 15º colocado da Série B, enquanto o Vozão aparece logo em seguida, na 16ª colocação.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.