Técnico campeão da NBA, Nick Nurse realiza clínica de basquete no Colégio CBV

A atividade proporcionará aos participantes a oportunidade de conhecer de perto conceitos, técnicas e experiências de um dos treinadores mais reconhecidos do basquete mundial

Nick Nurse, técnico da NBA (EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O Colégio CBV recebe nesta terça-feira (18), das 10h às 12h, uma clínica de basquete comandada por Nick Nurse, técnico do Philadelphia 76ers, da NBA. A atividade proporcionará aos participantes a oportunidade de conhecer de perto conceitos, técnicas e experiências de um dos treinadores mais reconhecidos do basquete mundial, atualmente responsável por uma equipe que reúne nomes como LeBron James e Joel Embiid.

A presença de Nurse ganha peso pela trajetória construída no basquete norte-americano. Depois de conquistar dois títulos na antiga NBA D-League — atual G League —, ele chegou ao Toronto Raptors como assistente em 2013 e assumiu o comando da equipe em 2018. Logo em sua primeira temporada como treinador principal, levou a franquia ao seu primeiro título da NBA, em 2019, e, no ano seguinte, foi eleito Técnico do Ano da liga. Desde 2023, comanda o Philadelphia 76ers.

Durante a clínica no Recife, que será voltada para atletas do CBV, do Clube Náutico Capibaribe e técnicos de basquete, os participantes poderão vivenciar fundamentos e exercícios do basquete sob a orientação de um profissional acostumado ao mais alto nível da modalidade. A atividade também aproxima jovens praticantes do esporte da metodologia e da experiência acumulada por Nurse ao longo de uma carreira que passou pelo basquete universitário, por ligas europeias, pela G League e pela NBA.

O basquete mantém uma ligação histórica com o Colégio CBV, que tem no esporte um dos pilares para a formação dos seus alunos e acumula conquistas em competições estudantis. A instituição é responsável pelo descobrimento de inúmeros atletas, como Jaqueline Carvalho e Marcelo Negrão, que conquistaram medalhas de ouro nas Olímpiadas. A presença de Nick Nurse reforça esta tradição e proporciona um capitulo especial na história da escola.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.