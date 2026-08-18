Técnico do Náutico explica chegada de Danielzinho mesmo sabendo da lesão: ‘Vale a pena esperar’
Hélio dos Anjos também projetou quando o atacante poderá estar à disposição do Timbu para o restante da Série B
Publicado: 18/08/2026 às 10:35
Danielzinho, novo reforço do Náutico (Pablo Nunes / YFC)
Em coletiva na última segunda-feira (17), Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, comentou sobre a contratação do atacante Danielzinho.
O comandante alvirrubro explicou que já sabia da lesão do ex-jogador do Ypiranga-RS, mas garantiu que vale a pena esperar por sua recuperação.
“Se a gente estiver pensando no Náutico e em deixar um trabalho, vale a pena trazer o jogador e esperar esses 10 ou 15 dias para trabalhar”, disse.
O treinador também elogiou o atleta de 25 anos, que somou três gols e quatro assistências nos 21 jogos que fez pelo clube gaúcho.
“Acho uma bela oportunidade de o clube trazer um jogador que está se sobressaindo e joga em múltiplas funções: lado direito, esquerdo ofensivo e lateral-direito”, afirmou.
O Náutico entra em campo nos Aflitos nesta terça-feira (18), às 21h30, contra o Ceará, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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