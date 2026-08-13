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Náutico
NÁUTICO

Hélio dos Anjos sobre o caso Paulo Sérgio: 'Nós abrimos mão dele'

Treinador alvirrubro falou sobre a situação que o camisa 9 vem passando no clube

Raphael Brasil

Publicado: 13/08/2026 às 13:51

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O técnico Hélio dos Anjos e o atacante Paulo Sérgio/Rafael Vieira/CNC

O técnico Hélio dos Anjos e o atacante Paulo Sérgio (Rafael Vieira/CNC)

O atacante Paulo Sérgio voltou a ser assunto na coletiva de imprensa do técnico Hélio dos Anjos feita nessa quarta (12).

Com o Náutico passando por uma má fase e Paulo Sérgio sendo especulado no Botafogo-PB enquanto se recupera de uma lesão de grau 1 na panturrilha.

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“Não prosperou o assunto, mas ele chegou a ter contato com o Paulo. Vai acontecer o que aconteceu das outras vezes: ele vai tratar, vai se recuperar no departamento médico, que vai fazer as ações que realiza com todas as contusões. Eu continuo batendo na tecla de que nós abrimos mão dele”, disse o treinador.

Hélio também esclarece que nunca houve nenhuma falta de tratamento com Paulo e que mesmo ele sendo considerado um ídolo para a torcida tudo pode passar.

“Ninguém fez nada escondido do Paulo, aqui é olho no olho. Nós não temos nada contra o Paulo, ele continua tendo sua importância no contexto do clube, mas as coisas passam, as coisas acontecem”, encerrou o técnico.

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Hélio dos Anjos , Náutico , Paulo Sérgio
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