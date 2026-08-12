Hélio dos Anjos rechaça facilidade do Náutico contra a Ponte Preta, mas enfatiza equipe preparada

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Buscando se distanciar da zona de rebaixamento e voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico entra em campo nesta sexta-feira (14), às 19h30, contra a Ponte Preta. O Timbu vai a Campinas para encarar o lanterna da competição, que somou apenas 9 pontos em 21 jogos.

Apesar da situação do adversário na tabela, o técnico Hélio dos Anjos não espera facilidade no confronto. O comandante alvirrubro falou sobre as dificuldades que a Macaca poderá impor ao Timbu, mas fez questão de ressaltar a preparação da equipe para sair com o resultado positivo.

“Eu não vejo facilidade nisso não. As pessoas vão colocar que é obrigação para o Náutico, ótimo, essa obrigação nós temos ao natural. Vamos enfrentar a Ponte Preta da mesma forma que fomos lá e enfrentamos o Criciúma, com o máximo de responsabilidade e de atenção. Se apresentar alguma fragilidade, a gente tem que aproveitar, mas ninguém está esperando jogo fácil, não vai ter”, projetou Hélio dos Anjos.

“Temos que ter o respeito. A Ponte tem uma camisa, tem torcida e os seus anseios. E eu não posso achar que os anseios da Ponte são menores que os nossos. Muitas vezes um time que joga sem tanta responsabilidade traz transtorno. Nós estamos preparados. Temos voltas muito positivas e pode ser que eu faça uma pequena mexida no setor estrutural da equipe. Não tenho muito o que esconder”, concluiu.

O Náutico atualmente ocupa a 14ª posição na tabela da Série B, com 26 pontos somados. A equipe alvirrubra conta com uma vantagem de seis pontos em relação à zona de rebaixamento, enquanto está sete pontos atrás do primeiro time do G6.

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