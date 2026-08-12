Ex-presidente do Conselho do Náutico questiona tratamento a Paulo Sérgio

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, Alexandre Carneiro critica o distanciamento do atacante no elenco

Ex-presidente do Conselho do Nautico questiona tratamento a Paulo Sérgio. (Foto: Rafael Vieira/CNC )

A situação do camisa 9 do Náutico, Paulo Sérgio, requentada pelas recentes falas do treinador Hélio dos Anjos, segue gerando debates acalorados nos bastidores do Náutico.

No podcast Futebol Diario, o ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube, Alexandre Carneiro, questionou o tratamento dado a Paulo Sérgio, que pode envolver motivações políticas e problemas extracampo.

"Difícil de entender. Como um jogador que fez o que fez ano passado, marcando gol do acesso e tudo mais, além de ser um grande ídolo do Náutico, a gente fica se perguntando o que pode ter acontecido para ele estar sendo tratado desse jeito", indagou o ex-presidente do Conselho do Náutico, Alexandre Carneiro.

Carneiro associou a situação de Paulo Sérgio a uma recente coletiva de Hélio dos Anjos. Na ocasião, o treinador fez críticas diretas a Gilberto Kabbaz, ex-candidato a vice-presidente do Executivo.

Na visão do ex-presidente do Conselho, uma ação publicitária feita pelo atacante para a empresa de Kabbaz pode ter motivado o atrito com a comissão técnica.

"Gilberto Kabbaz é um sujeito pacato, que quer ajudar o clube independentemente da gestão. Paulo Sérgio fez um trabalho de marketing para a empresa dele. Você fica imaginando até esse tipo de coisa como justificativa, algo que jamais deveria estar na equação. Esperamos que não seja esse o motivo e que ainda haja uma resolução para essa questão, para que Paulo Sérgio ajude em campo", finalizou.

Futebol Diario: ao vivo todos os dias, às 10h

A entrevista completa com Alexandre Carneiro e os debates sobre os bastidores do Náutico podem ser conferidos no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O podcast Futebol Diario vai ao ar ao vivo todos os dias, a partir das 10h.