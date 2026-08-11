Paulo Sérgio sofre nova lesão e continua sem prazo para retorno no Náutico

O atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 1 na panturrilha durante a transição física

Paulo Sérgio em treinamento pelo Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Sem atuar há mais de dois meses, o atacante Paulo Sérgio segue sem prazo de retorno no Náutico. O departamento médico alvirrubro comunicou nesta terça-feira (11) que o camisa 9 sofreu uma nova lesão durante o processo de transição física.

Paulo Sérgio foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 1 na panturrilha após sentir um incômodo enquanto realizava a reta final de recuperação de outro problema físico.

O jogador de 37 anos passou longo tempo na fisioterapia e nos trabalhos de campo para ficar 100% depois de uma lesão no anterior da coxa. A última partida do centroavante foi contra o Sport, no dia 30 de maio, pela Série B.

Com os sucessivos problemas físicos, o futuro de Paulo Sérgio no Náutico vem se tornando cada vez mais incerto. O técnico Hélio dos Anjos chegou a externar publicamente o desejo de liberar o atleta em caso de proposta. O camisa 9 chegou perto de acertar a ida para o Botafogo-PB, mas a negociação não se concretizou.

Na temporada, PS conta com 15 jogos realizados, nove gols marcados e uma assistência. Apesar do baixo número de partidas, esta é a melhor média de gols do atacante desde que chegou ao clube, em 2024.

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