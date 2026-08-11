Clube da Coreia do Sul restringe comentários da apresentação de Dodô após invasão da torcida do Náutico

Os torcedores alvirrubros utilizaram as redes sociais para externar a indignação com a saída conturbada do atleta

Dodô, ex-jogador do Náutico (Jeonbuk Hyundai / Divulgação)

Após todo o imbróglio envolvendo a saída do Náutico e a decisão favorável na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o meia Dodô foi finalmente apresentado como novo reforço do Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.

O clube coreano, porém, não esperava o alto volume de críticas ao atleta em postagens nas redes sociais. O Jeonbuk precisou restringir os comentários de todas as postagens envolvendo a chegada de Dodô após a invasão da torcida alvirrubra, que externou a sua indignação com a saída conturbada do atleta.

Os torcedores do Timbu proferiram xingamentos contra o ex-jogador alvirrubro e utilizaram emojis de pipoca para se referirem ao meia. Dodô havia aproveitado o anúncio para se pronunciar sobre a sua saída do Náutico, o que não diminuiu a frustração dos alvirrubros.

O jogador de 25 anos foi comprado pelo clube asiático junto ao Coimbra, por valores que se aproximam de R$ 1,8 milhão e com contrato até 2028. Segundo o presidente Bruno Becker, o Náutico ainda buscará, até a última instância, ser indenizado no processo que tirou Dodô do clube.

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