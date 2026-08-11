Dodô quebra silêncio após saída do Náutico: "Procurei o clube até por e-mail"

Ex-camisa 10 do Timbu usa suas redes sociais para se posicionar após saída polêmica

Dodô_ex_Náutico (Foto: Rafael Vieira/CNC)

A saída do meia Dodô do Náutico segue gerando repercussão nos bastidores. Após rescindir contrato com o Timbu para ficar livre e assinar com o Jeonbuk, da Coreia do Sul, o atleta quebrou o silêncio através de suas redes sociais e expôs sua versão sobre o distrato.

Segundo o ex-camisa 10 do clube, a diretoria alvirrubra não apresentou nenhuma proposta de renovação para a compra dos seus direitos econômicos.

"O Náutico nunca me fez uma proposta para renovar e nunca sequer iniciou essa conversa comigo. Eu procurei o clube várias vezes para falar sobre isso, inclusive por e-mail, deixando registrado o meu interesse", escreveu o meia.

Além da falta de iniciativa para negociar a permanência, Dodô revelou, ainda, a existência de salários atrasados nos Aflitos.

"Quando surgiu a oportunidade do Jeonbuk e o Náutico tomou conhecimento do meu interesse em aceitar, passaram a desmerecer a proposta e a dizer à imprensa que era uma oportunidade ruim, mesmo com os salários do clube atrasados", completou o jogador.

O meia também diz ter respeitado o contrato, e mostra certa indignação com o posicionamento de integrantes do clube.

“O que mais me deixa triste é ver algumas pessoas falando hoje coisas completamente diferentes do que falaram comigo pessoalmente. Inclusive, alguns dos atletas que conversaram para que eu voltasse aos treinos me incentivaram a sair”, pontuou o atleta.

“Eu respeitei meu contrato com o Náutico e, principalmente, respeitei o Coimbra”, completou.

O jogador termina sua postagem agradecendo ao clube e à torcida pela curta passagem e fala sobre seguir novos desafios.

“Agradeço ao Náutico e à torcida por tudo que vivi nesse período. Levo comigo as boas lembranças e desejo de coração que o clube siga sempre no caminho certo. Agora é seguir em frente e buscar novos desafios”, encerrando seu posicionamento

