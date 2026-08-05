Atraso de salários é um problema que "incomoda" mas não interfere em campo, diz Jean Carlos

Jean Carlos em entrevista coletiva no Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em uma coletiva de imprensa no canal do YouTube do Náutico na última segunda-feira (03), Jean Carlos comentou sobre os salários atrasados no clube e admitiu que o problema incomoda os jogadores. O meia, no entanto, deu um crédito de confiança ao presidente timbu.

“É uma situação que incomoda, não só nós, mas qualquer profissional. Isso incomoda todo mundo", adiantou. "O que eu sei é o que vocês sabem também. O presidente deu uma entrevista falando que está buscando, que está correndo atrás para sanar o mais rápido possível essa questão financeira. Mas, repito, incomoda”.

O Náutico se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense no próximo domingo (9), no Estádio Esportes da Sorte dos Aflitos. Jogo válido pela 21° rodada do Brasileirão Série B.

O jogador, que retornou ao Náutico no dia 30 de junho e tem como uma das suas missões recuperar a equipe na competição, também procurou exaltar a dedicação de cada atleta da equipe, que, segundo ele, não deixa o problema dos salários atrasados afetar o rendimento em campo.

“E aí vale ressaltar o comprometimento desse grupo que está no dia a dia trabalhando e mostrando nesses dois jogos (contra Londrina e Criciúma) que no momento isso não está atrapalhando dentro do campo”.

