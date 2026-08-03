Jean Carlos fala sobre saída de Dodô do Náutico: "Temos que ficar felizes quando as laranjas podres saem"

O camisa 20 do Náutico foi um dos grandes responsáveis pela reintegração de Dodô ao elenco em meio a imbróglio de saída

Jean Carlos em entrevista coletiva no Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Retornando ao Náutico para ser uma referência técnica dentro de campo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Jean Carlos também vem assumindo um papel de líder do vestiário alvirrubro. O camisa 20 ajudou a contornar uma situação interna e foi um dos grandes responsáveis pela reintegração de Dodô ao elenco, que vivia um imbróglio para deixar o clube.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), Jean Carlos falou pela primeira vez após a ação movida por Dodô na Justiça, que culminou na saída inesperada do clube. O experiente atleta do Timbu disse ter feito a sua parte e avaliou como positiva a saída de jogadores que não queiram estar no clube.

“O que aconteceu pega todos de surpresa, por tudo que fizemos para trazê-lo de volta. É chato para o clube e creio que é muito ruim para ele (Dodô) também tudo o que aconteceu. Olhando para o lado positivo, quando a gente encontra algumas laranjas podres, a gente tem que ficar feliz quando elas saem”, externou Jean Carlos.

“Se era uma pessoa que não queria estar, que bom que saiu. Quem vai chegar e quem aqui vai continuar tem que querer estar no Náutico. Não vou aqui julgar o Dodô, ele achou que era melhor para ele. Eu faria novamente por qualquer outra pessoa que eu visse passando pelo que ele passou no momento. Ele se colocou à disposição de voltar e eu acreditei. Estou muito tranquilo e lamento pelo que aconteceu com o clube”, concluiu.

Questionado sobre o número da camisa, Jean Carlos não confirmou se voltaria a utilizar a camisa 10, que vinha pertencendo a Dodô na atual temporada.

“Agora depende do clube. O número é bacana, tenho uma história com a 10, mas foi com respeito a quem estava vestindo que eu não pedi. Estou aqui independente do número ou não. Creio que deva voltar (a usar a 10), mas estamos nessa espera para ver o que acontece”, pontuou o meia alvirrubro.

Caso Dodô

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) concedeu, na última quinta-feira (30), uma liminar que rescindiu o contrato de Dodô com o Náutico, abrindo caminho para a transferência ao Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.

A decisão foi tomada após ação movida pelo Coimbra-MG, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, em conjunto com o próprio atleta.

Em entrevista coletiva para falar do episódio, o presidente Bruno Becker garantiu que o Timbu lutará até a última instância por seus direitos no caso, buscando ser recompensado financeiramente na Justiça.

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