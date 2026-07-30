Dodô consegue rescisão na CNRD, deixa o Náutico e clube reage com "estranhamento"

CNRD concedeu liminar favorável ao meia e ao Coimbra-MG; presidente alvirrubro ainda apresentará esclarecimentos sobre o caso

Dodô, meio-campista do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O meia Dodô está deixando o Náutico. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) concedeu, nesta quinta-feira (30), uma liminar que rescinde o contrato do atleta com o Timbu, abrindo caminho para a transferência ao Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.

A decisão foi tomada após ação movida pelo Coimbra-MG, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, em conjunto com o próprio atleta. Com a rescisão já publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Dodô está livre para assinar contrato com a nova equipe.

Em nota oficial, o Náutico informou que recebeu a notícia com estranhamento e afirmou que ainda apura os fatos antes de se posicionar oficialmente.

A expectativa é que o presidente Bruno Becker detalhe a posição oficial do clube durante entrevista coletiva marcada para esta sexta-feira (31).

Decisão da CNRD

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo ge, durante o processo a CNRD determinou que o Náutico apresentasse, em até 24 horas, a comprovação do depósito do valor da compra e uma proposta formal de contrato ao atleta.

Na fundamentação da decisão, a Câmara entendeu haver probabilidade do direito alegado pelo Coimbra e por Dodô, além do risco de prejuízo diante da possibilidade de perda da negociação internacional.

O órgão também destacou que a transferência representava um negócio relevante tanto para o clube mineiro quanto para a carreira do jogador.

Com isso, a CNRD determinou a rescisão do vínculo trabalhista entre Dodô e o Náutico e ordenou que a Diretoria de Registro e Transferência (DRT) da CBF registrasse a decisão em até 24 horas, procedimento concluído ainda na noite desta quinta-feira.

O Náutico terá agora 21 dias para apresentar sua defesa.

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O impasse entre Náutico e Dodô

A crise entre clube alvirrubro e jogador começou poucos dias após o Náutico anunciar que exerceria a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo para adquirir Dodô em definitivo junto ao Coimbra por R$ 800 mil, divididos em cinco parcelas.

Antes disso, o meia havia recebido uma proposta do Jeonbuk Hyundai, mas o Timbu utilizou o direito de preferência previsto em contrato para igualar a oferta e garantir sua permanência.

Dias depois do anúncio, entretanto, Dodô deixou de comparecer a um treinamento, iniciando um impasse entre jogador e clube. O presidente Bruno Becker chegou a afirmar que a negociação entre Náutico e Coimbra transcorria normalmente e que os problemas estavam relacionados apenas à condução do caso por parte do atleta e de seus representantes.

Mesmo após o episódio, o camisa 10 foi reintegrado ao elenco e voltou a treinar normalmente com o restante do grupo.

A decisão surpreende porque, há pouco mais de uma semana, o meia Jean Carlos revelou que havia conversado com Dodô e que o companheiro demonstrava disposição para permanecer no clube.

Na ocasião, o camisa 10 teria sinalizado que havia mudado de ideia e voltaria a defender o Náutico na sequência da Série B, encerrando o impasse que marcou as últimas semanas.

A reviravolta, no entanto, culminou na rescisão contratual e na transferência para o futebol sul-coreano.

Confira a nota do Náutico na íntegra:

"O Clube Náutico Capibaribe recebe com estranhamento a informação sobre a rescisão contratual do atleta Dodô, especialmente diante de todo o contexto recente envolvendo o jogador e da postura adotada pelo Clube na condução do caso.

Diante disso, o Clube está apurando todos os fatos para se pronunciar de forma oficial nesta sexta-feira (31), em coletiva de imprensa concedida pelo presidente Bruno Becker, ocasião em que prestará todos os esclarecimentos sobre o caso."