Ramon Carvalho aciona Náutico na Justiça cobrando salários atrasados

Fora do clube desde julho, volante fez apenas 14 jogos pelo Timbu na atual temporada e segue livre no mercado

Ramon Carvalho em campo pelo Náutco (Gabriel Maia)

O volante Ramon Carvalho acionou o Náutico na Justiça cobrando R$ 315.170,49.



Contratado para a atual temporada, o jogador disputou 14 jogos, sendo apenas um como titular, e teve sua saída anunciada em 14 de julho.



A equipe vive um momento financeiro complicado, chegando a atrasar os salários dos jogadores. O assunto foi tema da coletiva do meia Jean Carlos.



“É uma situação que incomoda, não só nós, mas qualquer profissional. Isso incomoda todo mundo", disse o camisa 10.



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