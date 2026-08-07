Náutico oficializa contratação do meia argentino Pato Núñez, que já está regularizado

O atleta de 27 anos chega ao Timbu após passagem pelo Amazonas

Pato Núñez, novo jogador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação do meia argentino Pato Núñez. O jogador de 27 anos estava atuando pelo Amazonas na Série C do Campeonato Brasileiro e chega ao Timbu em definitivo até o final da temporada de 2026.

Patricio “Pato” Núñez, inclusive, já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado. A expectativa é de que o meia seja relacionado para o jogo deste domingo (9), às 16h, contra o Atlético-GO.

Neste ano, Núñez fez 20 jogos pelo Amazonas e distribuiu duas assistências. O jogador argentino também atuou pelo Carlos Renaux na temporada. Na carreira, Pato Núñez também conta com passagens pelo César Vallejo, do Peru, e por Deportivo Morón, Tristan Suárez, Almirante Brown e Aldosivi, todos da Argentina.

O novo reforço, que vestirá a camisa 22 na equipe, falou as suas primeiras palavras como jogador do Náutico. “Vestir a camisa do Náutico é uma grande responsabilidade. Estou preparado para esse desafio”, afirmou Pato Núñez nas redes sociais do clube.

O atleta é o quinto reforço do Timbu na atual janela de transferências. Já foram contratados pelo clube o zagueiro Léo Índio, o lateral-esquerdo Ryan Carlos, o meia Jean Carlos e o atacante Benjamín Borasi.



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