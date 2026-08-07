Sem atuar há mais de dois meses, Paulo Sérgio vive futuro indefinido no Náutico

O técnico Hélio dos Anjos já externou o desejo de liberar o centroavante em caso de proposta

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Artilheiro do Náutico nas duas últimas temporadas e nome decisivo para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o centroavante Paulo Sérgio vive futuro indefinido nos Aflitos. O camisa 9 não entra em campo desde o dia 30 de maio, somando mais de dois meses de inatividade.

A última atuação de Paulo Sérgio foi no clássico contra o Sport, ainda pela 11ª rodada da Série B. O atleta de 37 anos sofreu uma lesão na região anterior da coxa após o duelo e não voltou mais a ser relacionado.

Apesar de o Timbu justificar oficialmente a ausência do jogador, atualizando seu quadro como “evolução na parte física no campo”, Paulo Sérgio deixou de fazer parte dos planos da comissão técnica durante a temporada.

Em entrevista coletiva, o próprio técnico Hélio dos Anjos chegou a externar o desejo de liberar o camisa 9 em caso de proposta. Após o ocorrido, Paulo esteve muito próximo de acertar a sua ida ao Botafogo-PB, porém a negociação não avançou na reta final.

Permanecendo no elenco, o experiente atacante deverá seguir sem ser aproveitado enquanto aprimora a parte física no clube. Mesmo com problemas na posição de centroavante, o nome de Paulo Sérgio não surge como uma solução dentro do Timbu.

Números de Paulo Sérgio

Apesar da baixa minutagem na temporada, Paulo Sérgio iniciou 2026 com a sua melhor média de gols desde que chegou aos Aflitos. Em 15 jogos disputados, PS marcou nove gols e distribuiu uma assistência.

Chegando ao Náutico em 2024, o camisa 9 ostenta os números de 33 gols e duas assistências em 65 jogos com a camisa alvirrubra, possuindo uma média superior a 0,5 gol por jogo.

Problemas extracampo

Durante a temporada, Paulo Sérgio também acumulou questões extracampo, que aumentaram o desgaste com a comissão técnica. Na reapresentação oficial do elenco, ainda em 2025, o atacante se atrasou e não se apresentou no dia previamente marcado, o que desagradou Hélio dos Anjos.

Com a página superada, um novo episódio ocorreu antes da estreia do Timbu na Segundona. Na ocasião, Paulo Sérgio buscou, juntamente com seu staff, uma valorização salarial dentro do clube, alegando interesse do Cuiabá em sua contratação.

Após o desentendimento interno, o jogador sofreu uma punição disciplinar e ficou de fora da relação contra o Criciúma, na 1ª rodada. Na ocasião, a comissão técnica alegou que não poderia abrir precedentes no elenco, mas garantiu que seguiria contando com o futebol do camisa 9 no grupo.



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