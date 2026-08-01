Náutico anuncia a contratação do lateral-esquerdo Ryan Carlos, vindo do Figueirense

O defensor chega em definitivo ao Náutico após disputar a Série C pelo clube catarinense

Ryan Carlos, novo jogador do Náutico (Paulo Matheus / CNC)

Visando reforçar o elenco para o segundo turno da Série B, o Náutico anunciou neste sábado (1º) a contratação do lateral-esquerdo Ryan Carlos. O defensor de 24 anos chega ao Timbu em definitivo até o final da temporada, vindo do Figueirense.

Pelo clube catarinense, Ryan Carlos disputou seis partidas na Série C do Campeonato Brasileiro, não entrando mais em campo desde o final do mês de maio. Ainda na temporada, o lateral também vestiu a camisa do Estrela da Amadora, de Portugal.

O novo jogador do Náutico também conta com passagens pelo futebol ucraniano, além de Bahia e CRB no Brasil. O defensor foi revelado pelo Tricolor de Aço e também passou pelas categorias de base de São Paulo e Ponte Preta.

Ryan Carlos chega aos Aflitos para disputar posição na lateral-esquerda com Igor Fernandes, que também atua como zagueiro, Léo Jance e Luiz Paulo. Recentemente, o Náutico contou com a saída de Yuri Silva e perdeu Matheus Ribeiro por lesão, que também atuava na posição.



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