Náutico divulga cronograma de ingressos para partida contra o Atlético-GO na Série B

A partida será disputada no próximo domingo (9), às 16h, nos Aflitos, pela 21ª rodada da competição

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico se prepara para mais um compromisso importante na Série B do Campeonato Brasileiro e divulgou o cronograma de vendas de ingressos para o confronto diante do Atlético-GO. A partida será disputada no próximo domingo (9), às 16h, nos Aflitos, pela 21ª rodada da competição, no Dia dos Pais.

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Os sócios do clube serão os primeiros a garantir presença no estádio. O check-in para as categorias com acesso ao benefício será aberto nesta segunda-feira (3), a partir das 9h, por meio da plataforma oficial do programa de sócios.

Já a venda para o público geral terá início na quarta-feira (5), também às 9h. Os ingressos custarão a partir de R$ 30, conforme os setores disponibilizados pelo clube. O clube ainda prometeu outras novidades à torcida para o duelo.

O confronto marca mais um compromisso do Timbu em casa. Os alvirrubros ocupam a 13ª posição, oito pontos atrás do Novorizontino, que abre o G-6.