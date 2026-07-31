Náutico: Bruno Becker diz que levará caso de Dodô até o fim e revela indignação: "Questão de caráter"

O presidente alvirrubro não poupou palavras para o meia e garantiu que o Náutico lutará pela questão financeira na Justiça

Bruno Becker, presidente do Náutico, e Dodô, ex-jogador do clube (Rafael Vieira / CNC)

Surpreendido pela decisão que garantiu a rescisão contratual de Dodô, concedida na última quinta-feira (30) pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o Náutico promete lutar até a última instância por seus direitos no caso. Em entrevista coletiva para tratar do episódio, o presidente Bruno Becker garantiu que o Timbu buscará na Justiça ser recompensado financeiramente.

“O Náutico não briga daqui adiante para ter o atleta. Eu não quero no Náutico gente que tenha caráter duvidoso, para não dizer outra coisa. O Náutico vai brigar pelos direitos econômicos que o Náutico exerceu o direito de compra dos 50%. O Náutico vai brigar para ser indenizado, por dinheiro. O que o Náutico vai buscar, em última instância, é fazer valer os direitos econômicos do atleta”, explicou Bruno Becker.

Além da parte jurídica do caso, o presidente do Náutico também externou a sua indignação com o lado comportamental do jogador. Bruno Becker detonou a postura de Dodô no dia a dia do clube enquanto movia uma ação para deixar o Náutico.

“Do ponto de vista de conduta e caráter, a indignação é ainda muito maior. Poucas vezes na minha vida eu vi tanta desfaçatez e dissimulação de uma pessoa. É importante que a gente não queira inverter os valores, independente da decisão da CNRD. A indignação maior vem daí”, disse o mandatário.

“Essa discussão tem que ser posta, porque é inadmissível. O atleta não enganou ao clube, enganou os companheiros de equipe, que pediram pela permanência do atleta. Ontem (quinta-feira) eu estava no centro de treinamento, após o término, conversei com o atleta (Dodô). Apertei a mão e o Dodô disse que estava tudo certo: ‘Vamos para o jogo (Atlético-GO), vai dar certo’. Mais do que uma questão jurídica, é uma questão de caráter. Eu não acredito que tenha alguém que aplauda uma postura dessa”, concluiu.

Após a liminar da CNRD, o meia Dodô teve caminho aberto para encaminhar a sua transferência para o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul. O jogador foi comprado em definitivo junto ao Coimbra, em valores que se aproximam de R$ 1,8 milhão.

Ainda em entrevista coletiva, Bruno Becker aproveitou para tecer suas críticas também ao Coimbra. O clube mineiro estava em tratativas diretas com o Náutico pela aquisição de Dodô e havia informado sobre o interesse do futebol do exterior no atleta.

“A questão do Coimbra também é uma surpresa e causa indagação. Até a minha última coletiva (14 de julho), o Coimbra tinha atuado na troca de e-mails de uma forma muito tranquila. Isso tudo se mostrou diferente. Vou lamentar. Cada um tem a postura do tamanho que é, a postura do Náutico é do tamanho do Náutico. O Coimbra é um problema deles e da postura que quiseram ter”, pontuou Becker.



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