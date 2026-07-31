Luiz Felipe tem lesão confirmada e amplia lista de desfalques no Náutico

O volante sofreu uma contusão muscular de grau 3 no último duelo contra o Criciúma

Luiz Felipe, volante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico segue convivendo com problemas no departamento médico durante a Série B do Campeonato Brasileiro. A baixa da vez é a do volante Luiz Felipe, que se lesionou no último duelo contra o Criciúma e teve constatada uma contusão muscular de grau 3 na coxa.

Titular nos últimos jogos, fazendo uma função mais avançada no meio de campo, o jogador será desfalque por um longo período. A expectativa é de que, pela gravidade da lesão, Luiz Felipe só retorne na reta final da Segundona.

Jogador de confiança da comissão técnica, Luiz Felipe disputou 24 partidas pelo Náutico em 2026 e deu duas assistências. O volante participou de 14 jogos nesta Série B, sendo titular em 13 ocasiões.

Ainda no empate contra o Criciúma fora de casa, o Timbu também perdeu por lesão o lateral Matheus Ribeiro. O defensor sofreu uma fratura na tíbia e dificilmente ainda atuará na temporada.

Além das duas baixas recentes, o departamento médico alvirrubro também já contava com os atacantes Júnior Todinho e Vinícius. O camisa 7 vem em reta final de recuperação e vive a expectativa de retornar na próxima rodada, quando o time recebe o Atlético-GO no dia 9 de agosto.

Júnior Todinho, por sua vez, ainda vem tratando uma lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda e terá um tempo maior até retornar aos gramados, sendo ausência frente ao Dragão.



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