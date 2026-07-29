Kauã Maranhão celebra volta por cima no Náutico: "Evolui bastante"

O atacante de 22 anos ressaltou a importância do empréstimo para o Piauí para ganhar rodagem durante a temporada

Kauã Maranhão, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Cria da base do Náutico, o atacante Kauã Maranhão enfrentou dificuldades para se firmar na equipe principal. Sem minutagem, o jogador de 22 anos foi emprestado para o Piauí no início da temporada e deu a volta por cima nos Aflitos.

Kauã Maranhão foi artilheiro da Série D enquanto esteve emprestado e totalizou 16 gols em 29 jogos com a camisa da equipe piauiense. De volta ao Timbu, o jogador confirmou a boa fase e marcou dois gols em seus primeiros quatro jogos, tornando-se uma nova solução ofensiva para a equipe.

Em entrevista coletiva, o atacante fez questão de ressaltar a importância do empréstimo para ganhar rodagem. Kauã Maranhão celebrou a sua volta por cima e admitiu ter evoluído em quesitos do seu jogo.

“Eu procurava muito esse momento com a camisa do clube, batalhava anos e anos. Muitos veem como negativo pegar um empréstimo para uma Série D. No meu caso, fui bem, consegui performar e voltei mais cascudo para o clube. Particularmente para mim foi muito proveitoso, voltei para o clube mais maduro e com um mental de outra forma. Fico feliz por essa fase que eu estou vivendo”, externou Kauã Maranhão.

“A Série D faz você aprender muita coisa. Eu evolui bastante e só tenho a agradecer ao Piauí. Foi um período de bastante aprendizado que com certeza eu vou levar para a minha vida e, consequentemente, eu tenho tudo para crescer aqui no Náutico”, concluiu.

Com a situação indefinida em relação à permanência de Paulo Sérgio e o deslocamento de Derek para a ponta esquerda, Kauã Maranhão se tornou a principal opção para a posição de centroavante no Náutico. O camisa 19 foi titular nas duas últimas partidas na Segundona.

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