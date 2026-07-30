Referência ofensiva do Náutico, Vinícius vive expectativa de retorno para a sequência da Série B

O camisa 7 foi desfalque nos últimos cinco jogos da equipe com uma lesão muscular de grau 3

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vivendo um processo de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico nutre a expectativa de um retorno importante em seu sistema ofensivo. O Timbu tenta aproveitar a pausa sem jogos para contar novamente com o atacante Vinícius, que está em processo de recuperação na fisioterapia após uma contusão.

Referência ofensiva do Timbu com o técnico Hélio dos Anjos, o camisa 7 sofreu uma lesão muscular de grau 3 na partida contra o Goiás e já desfalcou o Náutico nos cinco últimos jogos da Segundona.

O impacto da ausência de Vinícius foi rapidamente sentido pela equipe, que venceu apenas um jogo e marcou três gols no recorte sem o atleta.

Capitão alvirrubro na maioria dos jogos, Vinícius vinha recuperando sua grande forma em 2026. Passando por uma pré-temporada estendida, o atacante vinha atuando com constância e já conta com 25 jogos pelo Náutico na temporada, sendo um dos atletas que mais entrou em campo.

Em relação às participações em gols, Vinícius também vem passando por uma temporada especial. Antes de se lesionar, o atleta de 32 anos havia marcado nove gols e distribuído três assistências no ano.

Para se ter noção, a última vez em que Vinícius marcou mais de sete gols em uma mesma temporada foi pelo próprio Náutico, em 2021. O atual desempenho supera, com sobras, 2025, quando o jogador contou com cinco participações em gols.

Retorno e encaixe no time

Se evoluir fisicamente nos treinamentos das próximas semanas, Vinícius poderá voltar a atuar mais de um mês depois de sua contusão. O jogador se lesionou no dia 28 de junho e pode retornar para a partida do dia 9 de agosto, quando os alvirrubros recebem o Atlético-GO no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Antes do problema físico, Vinícius vinha atuando como ponta pela esquerda. Agora, o técnico Hélio dos Anjos poderá utilizar uma formação mais ousada com um trio formado por Jean Carlos, Dodô e Vinícius.

O camisa 7, aliás, ainda não atuou em campo juntamente com Jean Carlos. O capitão alvirrubro foi um dos grandes responsáveis para o meia retornar aos Aflitos e reeditar a dupla vencedora.

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