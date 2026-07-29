Lateral do Náutico se pronuncia após grave lesão: "No momento em que buscava reagir"

Matheus Ribeiro, lateral do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Três dias após ter sofrido uma grave lesão de fratura na tíbia, no duelo contra o Criciúma, o lateral Matheus Ribeiro se pronunciou. Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (29), o defensor do Náutico expressou seu sentimento diante do momento de dificuldade.

Matheus Ribeiro fez questão de ressaltar todo o empenho que vinha tendo no Timbu, mas admitiu não ter conseguido entregar em campo a expectativa criada com sua contratação. O atleta de 33 anos lamentou a lesão justamente no momento em que buscava reagir à má fase.

“Os últimos dias foram muito difíceis para mim. Desde que cheguei ao Náutico, procurei honrar essa camisa com trabalho, respeito e comprometimento. Todos os dias entrei no CT com o desejo de evoluir e retribuir a confiança da diretoria, da comissão técnica, dos meus companheiros e da torcida. Infelizmente, não consegui entregar o que esperavam de mim. E isso é o que mais me entristece. Sempre me cobrei muito e queria ter correspondido da forma que o clube e todos que confiaram em mim mereciam”, disse Matheus Ribeiro em trecho da postagem.

“No momento em que buscava reagir, veio a lesão. Ontem passei pela primeira cirurgia da minha carreira e confesso que senti medo. É um sentimento novo para mim, mas não maior do que a minha vontade de voltar. Agora começa um novo desafio. Vou encarar essa recuperação com a mesma dedicação que sempre tive dentro do futebol. Obrigado ao Náutico, minha família, aos meus companheiros, aos profissionais do clube e a todos que me enviaram mensagens de carinho e apoio. Tenho fé de que esse capítulo difícil também vai passar”, concluiu.

Após passar por um procedimento cirúrgico, Matheus Ribeiro iniciará a reabilitação para tratar a fratura e tem previsão de retorno aos gramados entre seis e nove meses. O jogador não deverá mais atuar pelo Náutico na temporada de 2026. Até aqui, o defensor fez 14 jogos com a camisa alvirrubra e tinha respaldo da comissão técnica.



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