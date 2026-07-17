Hélio dos Anjos admite dificuldades do Náutico em trazer reforços: "Não temos dinheiro"

Após derrota para o CRB, o treinador do Náutico falou sobre a reformulação do elenco para a sequência da Série B

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Em queda livre na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico chegou ao oitavo jogo sem vitória ao ser derrotado pelo CRB na última quinta-feira (16). Após a partida, o treinador Hélio dos Anjos aproveitou para falar sobre a reformulação pela qual o elenco vem passando ao longo da temporada.

Segundo o comandante alvirrubro, o clube não terá condições financeiras de trazer um grande número de reforços. Hélio pregou cautela para realizar dispensas e ser assertivo no mercado.

“Nós precisamos de jogador para o ataque. O clube já sabe disso e temos jogador para estrear, mas precisamos de mais. Optamos por liberar alguns jogadores do sistema ofensivo porque deram a resposta que a gente queria”, externou o treinador alvirrubro.

“Em um momento como esse a única coisa que eu não gosto é estardalhaço para sair. Meu problema não é sair, é chegar. Mas nós não temos condições de fazer chegar do mesmo número que está saindo. É bom deixar muito claro: nós não temos dinheiro”, concluiu.



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