Náutico: Hélio dos Anjos reconhece dificuldade e já fala em lutar para chegar aos 45 pontos

Náutico foi derrotado por 2 a 1 pelo CRB e ficou mais perto da zona de rebaixamento

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos estão pressionados (Rafael Vieira/CNC)

Visivelmente triste com mais uma derrota do Náutico, desta vez por 2 a 1 pelo CRB nesta quinta (16), o técnico Hélio dos Anjos reconheceu a fase bastante complicada do time na Série B.

Com o revés no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 18ª rodada, o Timbu chegou a oito jogos sem uma única vitória – seis derrotas e dois empates. O Náutico é o 14º colocado, com 21 pontos, apenas três a mais do que o Ceará, que abre a zona de rebaixamento.

“Oito jogos sem ganhar é para matar, mas é uma realidade que tenho que encarar. A cobrança é em cima de mim, treinador tem que fazer o time jogar. Está faltando muita coisa, principalmente pelo lado esquerdo. Sabemos que estamos atravessando um momento de muita dificuldade, mas temos que reagir em termos de pontos”, disse Hélio dos Anjos.

Fim de jogo no Rei Pelé. CRB 2x1 Náutico, pela 18ª rodada do Brasileirão Série B. pic.twitter.com/E6smVQe4dt — Náutico (@nauticope) July 17, 2026

O próximo jogo do alvirrubro é na quarta-feira (22), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, contra o Londrina, fechando os jogos do 1º turno.

“Quarta já temos um jogo em casa para buscar três pontos e terminar o primeiro turno e assim ter uma pontuação menor que vamos necessitar buscar no segundo para chegar primeiramente aos 45 pontos, que é uma realidade nossa”, admitiu Hélio. A pontuação citada é uma margem que geralmente evita o rebaixamento, um discurso diferente do que o esperado, que era a luta pelo acesso.

