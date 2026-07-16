Náutico perde do CRB e se aproxima da zona de rebaixamento da Série B
Náutico foi derrotado por 2 a 1 pelo CRB nesta quinta (16), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 18ª rodada da Série B
Publicado: 16/07/2026 às 22:07
Náutico perdeu do CRB em Maceió (Rafael Vieira/CNC)
Em queda livre, o Náutico perdeu mais uma partida. Na noite desta quinta (16), o Timbu foi derrotado por 2 a 1 pelo CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Agora são oito jogos sem uma única vitória – seis derrotas e dois empates. O reflexo é mais pressão na comissão técnica do pai e filho Hélio e Guilherme dos Anjos. O Náutico é o 14º colocado, com 21 pontos, apenas três a mais do que o Ceará, que abre a zona de rebaixamento.
O próximo jogo do alvirrubro é na quarta-feira (22), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, contra o Londrina.
VITÓRIA DO GALO DE CAMPINA NO TRAPICHÃO!!!! ????????????— CRB (@CRBoficial) July 17, 2026
?? Mikael
?? Crystopher#AvanteRegatas pic.twitter.com/8EOuYiJqFv
O JOGO
A má fase do time e os desfalques - Vinícius, Paulo Sérgio e Betão (lesionados) e Dodô (litígio com o clube) - fizeram a comissão técnica do Náutico mexer de novo na estrutura da equipe. Reginaldo entrou na segunda linha, fazendo uma dobra na direita com Matheus Ribeiro. Na zaga, Léo Índio entrou ao lado de Gustavo Henrique. E no meio de campo, Jean Carlos teve a oportunidade de reestrear com a camisa timbu.
No CRB, muitas caras conhecidas do futebol pernambucano, como o lateral Hereda, o meia Pedro Castro e os atacantes Thiaguinho e Mikael. Este último, revelado pelo Sport, foi o nome do primeiro tempo.
Depois de um começo de jogo de trocas de ataques, aos 33 minutos os alagoanos abriram o placar em um lance muito discutível. Mikael tocou para Danielzinho e Matheus Ribeiro esbarrou nele. Chamado pelo VAR, o árbitro paranaense Lucas Paulo Torezin (PR) marcou a penalidade. O lance deixou Hélio dos Anjos revoltado. Mikael (ex-Sport) bateu firme e abriu o placar. Foi seu 12º gol no campeonato, artilheiro isolado.
O lance destravou o time alagoano. Aos 36, em mais uma jogada em alta velocidade, Mikael bateu rasteiro e Muriel evitou o segundo gol. Dois minutos depois, Dadá Belmonte deu um drible desconcertante em Gustavo Henrique, mas em vez de chutar foi tentar passar também por Muriel e o goleiro timbu conseguiu segurar a bola.
O Náutico desceu para o intervalo com poucas jogadas ofensivas, destaque para um chute de fora da área de Wenderson.
SEGUNDO TEMPO
Mesmo dominado no primeiro tempo, o Náutico voltou para o segundo tempo com apenas uma mudança na lateral direita, com a entrada de Arnaldo no lugar de Matheus Ribeiro. E só não levou mais um gol porque Dadá Belmonte chutou fraco, nas mãos de Muriel.
Não demorou e foi preciso mudar também o ataque alvirrubro. Junior Todinho e Victor Andrade, que não produziram nada, foram substituídos por Derek e Kauã Maranhão. Mas quem por pouco não balançou a rede de novo foi Mikael, que completou cruzamento de carrinho e Muriel defendeu.
Só aos 28 finalmente o Timbu fez uma boa jogada, mas Vitor Caetano defendeu o chute de Jean Carlos. Aos 35, saiu o gol de empate. Jean Carlos cruzou e Kauã Maranhão cabeceou para o fundo da rede.
Porém, a alegria demorou pouco tempo. Aos 37, Dadá Belmonte cruzou, Igor Fernandes cochilou e Crystopher cabeceou sem chance para Muriel, que poderia ter saído na bola: 2 a 1. E ficou nisso até o final.
FICHA DA PARTIDA – CRB 2x1 Náutico
CRB: Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Bressan (Lyncon), Fábio Alemão e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Guilherme Pato), Mikael e Dadá Belmonte (De Lucca). Técnico: Fábio Matias.
NÁUTICO: Muriel; Matheus Ribeiro, Léo Índio, Gustavo Henrique (Luiz Paulo) e Igor Fernandes; Wenderson, Luiz Felipe (Samuel) e Jean Carlos; Reginaldo, Júnior Todinho (Derek) e Victor Andrade (Kauã Maranhão). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)
VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG).
Gols: Mikael (33’1º); Kauã Maranhão (35’/2º) e Crystopher (37’/2º).
Amarelos: Dadá Belmonte (CRB); Wenderson e Igor Fernandes (NAU)